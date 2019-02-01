Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели нападение на 76-летнего пенсионера в Кирове, изъятие 295 банок жевательного табака из Швеции, критика фотографии Ольги Бузовой в Новосибирске, телефонный мошенник в Будённовске и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Директора завода в Тверской области заподозрили в сокрытии от налоговой 127 млн рублей. По версии следствия, с 15 августа 2017 по 17 января 2018 года гендиректор завода по производству буровых установок не заплатил налоги. Средства со счетов предприятия на сумму более 125 млн рублей были переведены на счета третьего лица, сообщает Афанасий-бизнес.

На Камчатке закрыли ещё один участок автодороги Мильково – Ключи – Усть-Камчатск. Общая протяженность закрытого участка составляет 75 километров. Скопления автотранспорта на трассе нет. Информация об открытии дороги будет дана дополнительно. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Грудь и голос Ольги Бузовой раскритиковали в Новосибирске. Ведущая скандального телешоу "Дом-2", а с недавних пор еще певица и актриса Ольга Бузова в своём Instagram отметила достижения новосибирских биологов. Свое письменное восхищение она украсила фото, на котором предстала в платье с глубоким вырезом на груди. Об этом пишет НДН.инфо.

В Кирове избили 76-летнего пенсионера и отобрали у него сумку с продуктами. Как сообщает Новый вариант, грабитель требовал у потерпевшего отдать ему банковскую карту. Но 76-летний пенсионер не уступил ему. Тогда тот выхватил сумку с продуктами и убежал.

На ТП МАПП Мамоново изъято 295 банок жевательного табака из Швеции. Товар был обнаружен при проведении досмотра авто должностными лицами таможенного поста во взаимодействии с правоохранительным блоком Калининградской областной таможни. Об этом пишет НИА Калининград.

Житель Самарской области проведет за решеткой 10 суток из-за долга на сумму более полумиллионна. Как выяснилось, мужчина не производил выплат своим детям и, в целом, никак в их жизни участие не принимал, сообщает SamaraToday.

В Будённовске женщина попалась на уловки телефонного мошенника. Как пишет Ставропольский Репортер, женщине позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником организации, предложил оказать помощь в возврате ранее похищенных денежных средств с её банковского счёта.