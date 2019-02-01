3 февраля в 32 регионах России пройдёт акция "Россия - не помойка". Она не имеет ни определённой партийной принадлежности, ни вертикальной подчинённости. Люди по горизонтали добровольно присоединяются к мусорным акциями протеста.



А началось всё с подмосковных мусорных полигонов, которые начали представлять экологическую угрозу для природы и населения и политическую угрозу для местных властей. Потом экологи прознали о намерении свозить московский мусор в Архангельскую область, где уже начали вырубать леса под будущий полигон. В конце 2018 года в Поморье прошёл масштабный митинг с участием 30 тыс. активистов под лозунгом "Поморье не помойка". Затем эстафету начали принимать другие регионы страны.



Угроза жить на помойке испугала людей больше, чем их бедность и пенсионная реформа. Мусора они стерпеть не смогли. Помогают им в организации митингов партии "Яблоко", КПРФ, активисты Навального. Однако мусор сам по себе никуда не денется. Его нужно перерабатывать или выгодно продавать, например, швейцарцы покупают мусор для теплоэлектростанций и системы отопления. Нужно строить современные мусороперерабатывающие заводы.



О том, что в ближайшее время планируется сделать для решения мусорной проблемы рассказал в эксклюзивном интервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ новоявленный мусорный король России Ильдар Неверов.



