Главврач раскритиковал пациентов, выложивших фото из больницы: Грязь собирают

Главный врач ЦРБ небольшого провинциального города Тутаев в Ярославской области Валентин Карбаинов раскритиковал пациентов, опубликовавших фото из больничной палаты. Фото палаты с обшарпанными стенами и отваливающейся штукатуркой, в которой стоят кровати с грязными матрасами, попали в социальные сети.

Человек, побывавший в тутаевской больнице, сравнил палаты с "концлагерными помещениями". В комментариях к фото бывшие пациенты больницы отметили, что ситуация в ЦРБ не меняется уже в течение 20 лет.

Главврач этой больницы Валентин Карбаинов заявил, что ему жалоб от населения по поводу антисанитарии в больницы не поступало. Но с тем, что фото сделаны в его больнице, он согласился.

Комментируя фото в интервью радиостанции "Говорит Москва" Карбаинов сказал: "А то я без них не знаю, чем я занимаюсь. Грязь люди собирают". Как сообщил Карбаинов, в корпусе проведут капитальный ремонт. На это понадобятся два месяца.

По словам Карбаинова, власти Ярославской области будет проводить экспертизу в течение недели. Он отметил, что в остальных отделениях больницы условия содержания пациентов комфортные.