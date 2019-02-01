Министр внутренних дел Владимир Колокольцев провел в пятницу оперативное совещание с руководящим составом Управления МВД России по Пензенской области. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба МВД РФ.

В ходе своего выступления на заседании Колокольцев заявил о необходимости повышения эффективности работы по профилактике и раскрытию преступлений против собственности, противодействию уличной преступности и пресечению коррупционных правонарушений.

Кроме того, министр вручил на мероприятии ведомственные награды ветеранам органов внутренних дел. Среди награжденных полковник полиции в отставке Алексей Зотов, руководивший УМВД по городу Пензе в 2016-2017 годах. Правоохранитель стал известен на всю Россию после того, как в 2014-м, рискуя жизнью, спас молодую женщину от злоумышленника, который был вооружен пистолетом и гранатой.