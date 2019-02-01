Психиатр: Кто воспитывает несовершеннолетних преступниц

В Омске возбуждено уголовное дело над школьницами 13 и 15 лет. Они сняли на видео насилие над своей сверстницей.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов рассказал , как обстоят дела в России с наказанием в рамках закона для малолетних преступников, пишет НСН.

«Мы сегодня стоим на нулевой отметке в решении этого вопроса. У нас нет законодательно закрепленного права задерживать детей и даже подростков, если они не совершили крайних действий: тяжкие телесные, изнасилования, убийства. Для всего остального вызывают папу с мамой и возвращают им ребенка. Вот пока такое положение у нас… Это большая проблема, потому что стремление возвыситься над другими, превзойти их у детей и подростков, было, есть и будет. Сегодня социальные сети и интернет дают такую возможность показать особую жестокость и издевательства, показать себя с их точки зрения в крайне выгодном свете. Как решить это у нас – большой вопрос, потому что отобрать у детей и подростков возможность выходить в социальные сети технически пока не возможно»,- заявил эксперт.