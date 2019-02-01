В Якутске прокомментировали отказ одной из школ принимать русскоязычных детей

В мэрии Якутска прокомментировали информацию, распространенную СМИ об отказе одной из школ принимать русскоязычных детей. О том, что школа "Айыы Кыhата" отказалась принимать русскоязычных детей, написали на сайте News.Ykt.Ru.

По данным портала, жители нового микрорайона Якутска узнали о закрытии одной из школ и решили отправить детей в "Айыы Кыhата". Но, хотя они живут в соседних со школой домах, в учебном заведении отказались принимать заявления. По словам одной из родительниц, директор сказала, что в школе мест нет, и она не будет принимать русскоязычных детей.

Школа "Айыы кыьата" на 550 мест в 203 микрорайоне Якутска открылась в декабре прошлого года. В городской администрации заверили, что прием заявлений на обучение ведется по прописке, согласно законодательству, - передает ТАСС.

По данным мэрии Якутска, на сегодня в общей сложности поступило 112 заявлений от родителей, проживающих в этом микрорайоне, из них 79 - на якутском языке обучения, 33 - на русском.