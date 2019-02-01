Большинство россиян одобряют деятельность Путина, показал опрос
1 февраля 2019, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]
Деятельность Владимира Путина на посту президента Российской Федерации одобряют более 60% россиян. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Согласно результатам опроса, показатель одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента РФ составил 61%. Вместе с тем председатель правительства РФ Дмитрий Медведев получил одобрение 33,8% респондентов. Деятельность кабинета министров положительно оценили 37,7% опрошенных.
В рейтинге доверия политикам также лидирует Владимир Путин – 32,2%. В тройку лидеров доверия вошли также министр обороны РФ Сергей Шойгу, набравший 13,5%, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которому доверяют 12% россиян.
Опрос проводился Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с ноября 2018 по январь 2019 года.