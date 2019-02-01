42-летнюю российскую артистку подозревают в похищении ребенка в США

Российская актриса театра и кино Ирина Усок подозревается в похищении ребенка в США. 42-летнюю актрису, которая в России работает в театре «Содружество Актеров Таганки», задержала полиция в аэропорту Нью-Йорка. Женщина арестована и помещена в изолятор.

Известно, что у Ирины Усок муж - гражданин США. В Штатах она недавно родила ребенка. Коллега артистки Денис Муляр думает, что в их семье случился конфликт и актриса хотела уехать от мужа с ребенком, - передает телеканал «Звезда». Муляр рассказал, что в Россию она с малышом приезжала, было все нормально.

В пресс-службе театра «Содружество актеров Таганки» заявили, что Ирине оказывается необходимая помощь.

Ирина Усок снималась в фильмах «Мама, не горюй!» и «Золушка.ru», в сериалах «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Барвиха», «Вызов», «Мент в законе» и «Умножающий печаль».