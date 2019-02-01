В Реутове вор попытался скрыться в двух куртках
1 февраля 2019, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]
Как передает пресс-служба областного главка МВД, в Реутове полицейские задержали в ТЦ вора, который попытался сразу скрыться в двух куртках - своей и магазинной.
«Злоумышленник, находясь в помещении одного из магазинов одежды, примерил куртку, затем сверху надел свою верхнюю одежду и направился к выходу, не заплатив за вещь. Когда мужчина проходил через магнитные рамки, сработала сигнализация, после чего он попытался скрыться», - рассказали в главке. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
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