В Реутове вор попытался скрыться в двух куртках

Как передает пресс-служба областного главка МВД, в Реутове полицейские задержали в ТЦ вора, который попытался сразу скрыться в двух куртках - своей и магазинной.

«Злоумышленник, находясь в помещении одного из магазинов одежды, примерил куртку, затем сверху надел свою верхнюю одежду и направился к выходу, не заплатив за вещь. Когда мужчина проходил через магнитные рамки, сработала сигнализация, после чего он попытался скрыться», - рассказали в главке. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

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