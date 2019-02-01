«Гражданка СССР» из Омска получила паспорт гражданина РФ

Жительница Омска получила свой первый российский паспорт в 63 года. До сегодняшнего дня она оставалась «гражданкой СССР», поскольку не успела своевременно поменять документ, а позже опасалась штрафа.

«63-летняя омичка получила свой первый паспорт гражданина Российской Федерации. Длительное время она не решалась обратиться для получения нового документа взамен выданного еще в СССР. Теперь она сможет получать положенную ей государственную пенсию и льготы», - сообщили сегодня в региональном управлении МВД РФ.

Женщина не успела своевременно поменять документ. Все это время она продолжала оставаться «гражданкой СССР», не решаясь обратиться за новым паспортом, потому что опасалась штрафа. Лишь неделю назад она подала соответствующие документы, а уже сегодня ей вручили новый паспорт гражданина Российской Федерации, сообщает RT.