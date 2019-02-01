Море выбросило на берег пляжа в Феодосии тонны мусора с разбившегося судна

Несколько километров береговой линии усыпано ровным слоем бутылок, банок, коробок из-под сока и молока и другого мусора, пишут «Аргументы недели-Крым».

Гуляющие по самому большому пляжу Крыма – Золотому пляжу - туристы и местные жители, возмущаются бардаком. «Тут надо несколько КАМАЗов подгонять, чтобы все это вывезти», - сетует пожилой мужчина. «Да кто все это убирать-то будет?», - задает ему резонный вопрос спутница. И оба сходятся во мнении, что к лету море заберет в себя то, что из себя извергло на берег.

Работники близлежащих кафе рассказывают, что мусор вынесло на берег недавним штормом. «Где-нибудь море слизнуло мусор с берега, а тут выбросило. Так бывает», - рассказала «Аргументам недели – Крым» официантка.

По ее же словам, никаких работ по уборке пляжа никогда не ведется. «Уберут? Он будет валяться, пока его не смоет обратно в море», - удивилась нелепому вопросу она.

Видимо исходя из наличия среди мусора топливных баков со следами мазута, прогуливающиеся предположили, что весь этот хлам, возможно, с разбившегося где-то возле Крыма судна.







