17-летний юноша зарубил топором мать и бабушку

17-летний житель Балаклавского района подозревается в совершении двойного убийства. Юноша лишил жизни своих ближайших родственников, пишут «Аргументы недели-Крым».

Трагедия произошла вечером 31 января. Парень повздорил с мамой и бабушкой, и в результате конфликта нанес женщинам смертельные ранения топором. После совершения преступления подросток скрылся с места происшествия.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по городу Севастополю сообщили, что на месте происшествия работали исполняющий обязанности руководителя следственного управления, руководитель Балаклавского следственного отдела, руководитель и весь личный состав отдела криминалистики следственного управления, руководство УМВД, прокуратуры Балаклавского района.

Следователи и криминалисты оперативно осмотрели место происшествия и изъяли следы биологического происхождения, а также орудия убийства.

Сотрудникам УМВД России по городу Севастополю удалось в кратчайшие сроки задержать подозреваемого. Следствие назначило подростку все необходимые экспертизы, в том числе – психолого-психиатрическую. Юношу собираются допросить с участием психолога следственного управления.