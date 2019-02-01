Карачаево-Черкессия: президент и верховный судья - родные братья

Что-то неладное происходит в Карачаево-Черкессии. На фоне ареста сенатора Рауфа Арашукова в республике начались гонения на молодого депутата города Черкесска Алину Чикатуеву, которая борется с коррупцией и отстаивает права малоимущих семей.



По словам Чикатуевой, глава республики Рашид Темрезов направил в суд, который возглавляет его брат Теймураз Темрезов, иск о лишении её депутатских полномочий. Поводом для такого недовольства стала активность Алины в федеральных СМИ, где она рассказала о ситуации в республике с многодетными семьями. Вопреки запрету региональных властей комментировать проблемы региона журналистам, 27-летний депутат не побоялась пойти против властей, которые не решают проблемы малообеспеченных семей. При этом они не забывают покупать себе дорогие служебные иномарки. Алина требует, чтобы три люксовые автомобиля администрация республики вернула в автосалон, а деньги - в бюджет.



Алина Чикатуева также обратилась к председателю Верховного Суда РФ Вячеславу Лебедеву с просьбой вмешаться в ситуацию, когда в Карачаево-Черкессии происходит сращение исполнительной и судебной ветвей власти, порождая конфликт интересов. Публичность, благодаря интернету и другим современным средствам коммуникации, не позволила властям замолчать нежелательные процессы. Придётся отвечать.



