За январь в Москве выпало 163 процента месячной нормы осадков

Утром в пятницу, 1 февраля, стало известно, что в январе текущего года в Москве выпало более 163 процентов месячной нормы осадков. Соответствующую информацию сегодня предоставили синоптики.

По словам метеорологов, январь в столице был теплым, а осадками природа город не обидела. Почти каждый январский день в Москве выпадал снег, передает RT.

В частности, 26 января был побит суточный рекорд осадков за двадцать лет. Тогда за 24 часа выпало 10,3 миллиметра осадков. В общей сложности сумма выпавших за первый месяц 2019 года осадков в Москве достигла 68,3 миллиметра, что на 163 процента выше нормы, уточняет портал "Метеоновости".