С августа 2017 года сельское поселение Филипповское Киржачского района – одна из самых горячих точек Владимирской области. Напомним, речь идет о том, что несколько известных российских миллиардеров решили организовать на 1500 гектарах фактического леса захоронение и переработку отходов.

И вот произошло беспрецедентное. 23 января 2108 года в Арбитражном суде Владимирской области начал рассматривать иск Департамента лесного хозяйства по ЦФО с требованием о возврате 1500 гектаров в собственность Российской Федерации. Ответчиков четверо: администрация Филипповского поселения и три предприятия, связанные с владельцами «Трансмашхолдинга». На чьей стороне окажется Закон? – вопрос открытый.

Заявление филипповцев: «Верните лес государству!», - услышанное Рослесхозом, - это не каприз, выросший на пустом месте. Если осмыслить события, произошедшие с участком гослеса после 1991 года, то создается впечатление, что в течение десятилетий настойчиво отрабатывалась цель: отнять у государства 1500 гектаров, отведенных из гослесфонда для укрепления обороны страны.

В 1967 году Совмин РСФСР отвел из земель гослесфонда Филипповского лесхоза Мытищинскому машзаводу 1550 гектаров под строительство спецобъекта – полигона по испытанию военной продукции. Собственно полигон занял 120 гектаров. На остальной площади участка завод обязывался обеспечить «ведение лесного хозяйства и охрану леса».

В 1992 году Мытищинский машзавод приватизирован, продолжает выпускать военную продукцию, но уже в рамках нового предприятия АО «Метровагонмаш». Его собственники скрывают распоряжение Совмина РСФСР. Муниципалитет Киржачского района выдает «Метровагонмашу» свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования 1500 гектарами. Правда, в том свидетельстве пока еще указывается и лес – 1433 гектара.

В 2008 году 1500 гектаров ставятся на государственный учет. По закону, в кадастровом паспорте должна быть дана их полная характеристика: лес, болота, протекающая по полигону река. Но по чьей-то воле, 1500 гектаров гослесфонда превратились у госрегистратора в земли промышленности, в «производственную базу – испытательный полигон». Лес, вместе из документов испарился. Как исчезла и его принадлежность к государственному фонду.

Первую пробную попытку приватизировать 1500 гектаров хозяева «Метровагонмаша» предприняли в феврале 2013 года. Администрация Киржачского района отказала, объяснив, что 1500 гектаров ограничены в обороте. На то были веские причины. В 2011-2013 годах само руководство завода доказало в арбитражных судах, что 1500 гектаров используются в интересах обороны страны. В результате собственники «Метровагонмаша» стали платить на порядок меньше за аренду земли.

Так что в те годы владельцы завода были в противоречии: хотели заполучить 1500 лесных гектаров в собственность, но признание оборонного назначения спецобъекта не допускало его приватизацию. Появилось и новое препятствие. В августе 2013 года собственником 1500 филипповских гектаров стала Российская Федерация.

Может показаться странным совпадением, но все препятствия были устранены после сентября 2013 года. В должность губернатора Владимирской области вступила Орлова С.Ю.

В январе 2015 года Арбитражный суд Владимирской области вынес решение о признании отсутствующим право собственности Российской Федерации на 1500 гектаров. Российское государство уступило Киржачскому муниципалитету. Мало того, суд отметил, что земельный участок не предоставлялся «Метровагонмашу» для использования в целях обороны или для военных испытаний.

Официально прекратив свое существование в «оборонке», 1500 гектаров получили «гражданский» статус, от чего их официальная цена подскочила до 4 млрд. руб. Помогла устранить неприятность администрация Владимирской области: ее комиссия снизила кадастровую стоимость до 1 млрд. руб.

К 2016 году процесс подготовки «прихватизации» 1500 гектаров фактического леса завершился. Владельцы «Метровагонмаша» получили формальное право воспользоваться нормой закона, допускающей приобретение земельного участка за 2,5% от его кадастровой стоимости. Продавцом выступил глава филипповской администрации Иванов О.М. 6 октября 2016 г. «Меровагонмаш» заполучил 1500 гектаров фактического леса за 27 миллионов рублей, по 200 рублей за 1 сотку.

Иванов О.М. был отстранен от должности главы администрации поселения решением суда Киржачского района. В сентябре 2018 г. Орлова С.Ю. проиграла губернаторские выборы.

Иск российского лесхоза, требующего вернуть государственный лес Российской Федерации, несомненно, событие беспрецедентное. Но нужно учесть, что в случае с филипповскими 1500 гектарами лесники и гражданское сообщество имеют дело с людьми, обладающими огромными ресурсами, взлетевшими на вершину российской политики и бизнес - иерархии. Кто в стране хозяин, покажет суд.