Хоровод в Сколково

В Старый Новый год 14 января 2019 года в деревне Немчиново Одинцовского района МО на муниципальной детской площадке прошел детский праздник «Супрематическая елка Казимира Малевича». Организаторами, как и все последние годы, выступили Ирина Заика и Михаил Рошняк при участии родственников художника и творческой общественности. Праздник был посвящен популяризации творчества К. Малевича среди детей.

К сожалению через полтора часа праздник пришлось прекратить. Жители деревни Немчиново отключили свет в домике. Оказался поврежден и электрический кабель, питающий галерею Центра памяти К. Малевича, находящуюся в 100 метрах от детской площадки. Пострадали и предметы искусства, которые принимали участие в международных выставках.

23 февраля будет 140 летие со дня рождения К.Малевича. Во всем мире почитатели творчества великого авангардиста готовятся славно отметить дату. Как видно - не везде.



