Директор Херсонеса предлагает депутату от Крыма Бальбеку поближе познакомиться

Елена Морозова уверена, что личные отношения позволили бы депутату Государственной думы лучше понять, чем дышит «колыбель православия», пишут «Аргументы недели-Крым».

В небольшом интервью, которое директор севастопольского музея-заповедника Елена МОРОЗОВА дала «Аргументам недели – Крым», она выразила уверенность, что будь они знакомы, недавний конфликт не выплеснулся бы на уровень Генеральной прокуратуры и министерства культуры России.

«Наверное, ему надо со мной поближе познакомиться», - сказала МОРОЗОВА.

«Я бы очень хотела, чтобы он приехал к нам в гости, мы прошлись с ним по территории музея, посмотрели бы чем живет наш музей, именно, как музейное пространство, именно, как учреждение культуры», - продолжила она, явно давая понять, что у любого, лично знакомого с ней и музеем, язык не повернется сказать об обеих плохо.

Напомним, что депутат Государственной думы от Крыма Руслан БАЛЬБЕК возмутился инцидентом, когда 6 января 2019 года некоторых прихожан охрана музея «Херсонес» не пустила в находящийся на территории музея Владимирский собор на Рождественнскую службу. Бойцы Росгвардии аргументировали запрет опозданием к началу службы и предлагали всем подходить к следующему сеансу.

В случившемся решил разобраться Руслан БАЛЬБЕК – он пригласил на встречу директора музея и настоятеля храма с намерением разобраться в случившемся с целью предотвращения подобного в будущем. Директор приехать не смогла, а настоятель привез с собой несколько тысяч жалоб, которые легли в основу последующих обращений депутата в Генеральную прокуратуру и министерство культуры России.

В свою очередь 5 февраля 2019 года Елена МОРОЗОВА приглашает журналистов на пресс-конференцию, где ответит на все их вопросы.