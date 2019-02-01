Государственные миллиарды испаряются на Северном Кавказе с большим размахом

За 9 лет в Корпорации развития Северного Кавказа испарилось более 12 млрд государственных рублей, но как такового развития на Кавказе не случилось. Куда и кому ушли эти миллиарды попыталась разобраться Счётная палата РФ.



Благородная идея поднять экономику и социальную сферу на юге страны обернулась очередной профанацией с криминальным душком. Инвестиционная КРСК была учреждена Внешторгбанком, который закачал в неё 8,4 млрд рублей и государство ежегодно добавляло КРСК денег. В конечном счёте, Внешторгбанку государство компенсировало затраты, а осуществление прав акционера КРСК передало Минкавказа РФ.



За все эти 9 лет корпорация исправно получала государственные средства, а частных инвестиций практически не привлекло. А в ответ - неэффективная экономическая деятельность, сплошные убытки, никаких результатов. Как одно из приоритетных направлений было обозначено строительство в Ставропольском крае медицинского кластера: университет-клиника-научный центр с высокими технологиями. Но губернатор Ставрополья почему-то внезапно отказался от этого проекта, и его перенесли в Карачаево-Черкесию - вотчину скандально арестованного недавно сенатора Арашукова. За два года никакого строительства начато так и не было, только деньги за аренду земли ежегодно оплачивали - более 5 млн. рублей в год.



Счётная палата установила, что, несмотря на отсутствие какой-либо полезной для государства деятельности, КРСК исправно повышала зарплату управленческому персоналу, расходовала деньги на благотворительность, представительские расходы и прочее, при полном нуле. Попытка показать небольшие инвестиционные доходы от якобы какой-то деятельности при ближайшем рассмотрении Счетной палаты оказалось банальным вложением средств корпорации на валютные счета, и за счёт курсовой разницы и образовался небольшой доход. А в остальном - полный провал. 12,04 млрд рублей просто потеряны.



Видимо, по результатам проверки аудиторов начнутся и другие посадки, помимо Арашукова. Может быть, виновники заговорят о своих подельниках в Москве, которые отправляли в неэффективную корпорацию деньги и не спрашивали с неё результатов.



