Генпрокуратура проверит 3 версии гибели туристов на перевале Дятлова

Генпрокуратура намерена проверить три наиболее вероятные теории о причинах гибели группы Дятлова на Северном Урале в 1959 году. Оказалось, что в общей сложности существуют 75 версий случившегося.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной подчеркнул, что некоторые теории выдвинули эксперты, а другие – обычные люди.

видеоканале Генпрокуратуры "Эфир", полномочия для проведения проверки спустя 60 лет имеются только у ГП, поскольку процессуальные сроки для всех остальных ведомств уже истекли. Как сообщается на"Эфир", полномочия для проведения проверки спустя 60 лет имеются только у ГП, поскольку процессуальные сроки для всех остальных ведомств уже истекли.

Уточняется, что три наиболее вероятные версии гибели группы на перевале Дятлова так или иначе связаны с погодными условиями.

Напомним, туристы под руководством Игоря Дятлова погибли при неустановленных обстоятельствах.