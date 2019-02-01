«Конь» во власти. Москва берет пример с Древнего Рима?

Согласно легенде, римский император Калигула сделал своего коня Инцитата спикером Сената. Озираясь на российскую кадровую политику, понимаешь, что самодурство Калигулы – детский сад по сравнению с днем сегодняшним.

Медицинский кадастр

Осенью прошлого года очаровательная блондинка, по совместительству глава Росреестра Виктория Абрамченко назначила за подписью министра Орешкина главой Кадастровой палаты выпускника медицинской академии Парвиза Тухтасунова. Согласно некой кадровой справке, которая попала в Сеть г-н Тухтасунов лет восемь нигде не работал, затем внезапно прыгнул в кабинет заместителя директора ФГБУ «Россельхозземониторинг», а через два месяца в октябре 2016 года - уже в кресло помягче - советника руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Как раз в октябре 16 года руководителем Росреестра стала Виктория Абрамченко. И разные слухи ходят об этом совпадении.

Официальную биографию Парвиза Константиновича после назначения отлакировали одновременным окончанием в 2017 году сразу двух вузов: частного Открытого института- Высшей профессиональной школы по специальности «государственное и муниципальное управление» и Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова по направлению «корпоративные финансы». Вундеркинд, однако, Парвиз. Не забыли добавить и работу в коммерческих структурах, что само по себе непроверяемо. Да и Открытый институт уже лишен лицензии, а в «Плешке» такого студента вспомнить не смогли.

По данным «АН», вначале блондинка Абрамченко мечтала назначить массажиста-лекаря Тухтасунова своим замом. Но была нужна подпись премьера или профильного вице. На кресло главного «кадастрового инженера» хватило подписи министра Орешкина. Теперь бывший медбрат Парвиз имеет доступ к картам всех совершено секретных объектов на территории России.

Геолог, бл…

Ролик с Русланом Горрингом, он же Руслан Ганижев, собрал миллионы просмотров в Интернете. Честно говоря, поразил даже не мат, на котором просто разговаривают, не угрозы «порвать очко» - замечательная феня!, а рабская покорность некой девушки- подчиненной, сидящей рядом, которую Горринг-Ганижев «опускает» перед неведомыми зрителями: билет, ему не в первый класс, а в бизнес, купили!

Биография этого животного благодаря Сети уже известна в мельчайших подробностях. Суворовское училище, Военный университет, служба в престижной части. Представляю как стыдно его преподавателям. Но, это обычное быдло и мразь, которое кем-то – весь вопрос кем? – было одобрено и назначено замом главы секретной «Росгеологии». Кто ведь с ним беседовал перед назначением, кто-то ставил «Проверку прошел» и «Кандидатура согласована». А еще кто-то по долгу службы обязан был курировать зама и запись на сайте (http://jams.ru/company/rosgeologiya_oao/reviews) просто был обязан заметить: «Полное отсутствие управления компанией, Панов не владеет полной картиной происходящего в холдинге; де-факто компанией управляет психически неуравновешенный руслан израилович горринг; систематические откаты (материалы, файлы направлены в прокуратуру и приемную президента); строго выстроенная система персональных и карманных ооо для решения всех задач пзгд (первого замгендиректора Горринга); бухгалтерия работает на бонусы премии и внеочередные платежи для пзгд (материалы, файлы направлены в прокуратуру и приемную президента); унижение сотрудников ненормативная лексика (видео и записи направлены в прокуратуру и приемную президента)» .

Может клевета? Нет. В 2018 году некая иркутская компании ООО «РГ-Экология» выиграла подряд от «Росгеологии» на 3,4 млрд. рублей. Директор «Рогов и Копыт» полный тезка «пзгд» Руслан Израилевич Горринг (https://www.rusprofile.ru/id/11295426). Если это не коррупция, то что это?

Самое «смешное» во всей этой грязной и мерзкой истории, что отзыв со словами «материалы, файлы направлены в прокуратуру и приемную президента» датирован 12 октября прошлого 2018 года. Три месяца ни прокуратура, ни приемная президента, ни управление ФСБ и МВД даже не почесались проверить информацию.

И только явно не случайно ушедшая в Сеть запись истинного лица госчиновника не хилого ранга, разговаривающего как урка мелкого полета, заставила начальников подписать приказ об увольнении Горринга. А то так бы и сидел дальше в кресле зама главы секретного агентства, драл бы женщин-подчиненных, орал бы на них матом, играл бы в сетевые игрушки, да перекачивал государственные миллиарды на счета своих фирм.

После подобных «подвигов» (вспомним еще и «патриота» Владимира Пехтина, свалившего в Майами) как-то обыденно и скучно прошло задержание подозреваемого в серии заказных убийств 32-летнего сенатора Арашукова. Ну, приехал спецназ ФСБ в зал заседаний Совета Федерации, ну побегали за Арашуковым по лестницам. Ну, попросил слуга народный от Карачаево-Черкесии предоставить ему переводчика, так как он не говорит по-русски. Эка невидаль – сенатор-убийца! Обычные российские будни.

Президент Владимир Путин поставил перед своими подчиненными «майские» задачи: победить бедность, войти в пятерку первых экономик мира, вернуть себе статус великой научной державы. С Тухтасуновым, Горрингом, а уж тем более с Арашуковым и его ОПГ любая задача по плечу! Здравствуй страна героев, страна мечтателей, страна ученых…