В Крыму закрыли канатную дорогу на Ай-Петри

Канатная дорога "Мисхор - Ай-Петри" закрыта. Теперь на вершину можно попасть только передвигаясь пешком.

Как отмечается, дорога закрыта на плановые профилактические работы до середины весны. Плановый ремонт продлится ориентировочно до 20 апреля. Все это время канатная дорога работать не будет.

Сооружение готовят к началу туристического сезона, когда Крымский полуостров посетят многотысячные потоки отдыхающих, желающих подняться на высоту 1 153 метра менее чем за пятнадцать минут.