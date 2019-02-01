@madinsurer: Страховой рынок споткнулся и падает в пропасть

Создатели телеграм-канала @madinsurer рассказали, какие новости у них публикуются, а также дали прогноз страхового рынка на ближайший период.

- В описании канала сказано, что у вас публикуются слухи и сплетни. Выходит, вы даёте неточные новости?

Да, наш канал публикует и слухи и сплетни. Правда, перед публикацией любой информации мы её стараемся проверять по нескольким источникам, таким образом слухи и сплетни превращаются в проверенную информацию. В отличии от некоторых других каналов мы не “берём заказы” и не делаем “вбросы”. На канале уже вышло более 1300 заметок, при этом если выясняется, что мы в чём-то ошиблись, мы не боимся дать опровержение. Пока это происходило с двумя заметками (около 0,15% от общего числа заметок, наверное неплохой результат).



- Сколько по времени существует ваш телеграм-канал и является ли он топовым?

- Каналу скоро будет год. Насколько он топовый - сложно сказать, с учётом узкой специализации канала - только на страховании, мы не занимаем лидирующие позиции в разделе Экономики в телеграмме, но мы самый крупный и читаемый канал по страхованию. Более того, по количеству просмотров, уникальных посетителей мы уже обогнали практически все традиционные интернет СМИ о страховании в российском сегменте интернета.

- Как вы оцениваете нынешнее положение страхования в России?



- Если коротко, то страховой рынок споткнулся и падает в пропасть. Дна пока не видно. Началось это всё году в 2013. С тех пор становится только хуже. Растёт доля государства в страховых компаниях, новых частных инвесторов не видно, в основном у всех собственников страховых компаний сейчас одна мечта - продать компанию и уйти с рынка, но покупателей нет. Регулятивная нагрузка на бизнес очень возросла, но, к сожалению, рынку от этого лучше не становится - мошенники продолжают процветать при молчаливом попустительстве регулятора.

- Можете ли вы дать прогноз развития страхования в России на весь год?

- Будет только хуже. В связи с новыми требованиями регулятора к минимальным уставным капиталам страховщиков, мы ожидаем, что как минимум еще пятьдесят компаний покинут страховой рынок. Мы ожидаем, что тренд на выдавливание частных компаний с рынка продолжится и доля государства будет расти. В прошлом году сменился руководитель блока страхового надзора, у части рынка были большие надежды на него, но пока никаких изменений не видно.

- Что вы можете сказать про современное положение реформы автомобильного страхования?



- Пока вся суть реформы - постараться заработать побольше денег и повысить тарифы для населения. Мы много писали на своём канала про рынок ОСАГО, его безусловно надо реформировать, но надо к этому подходить комплексно, делать систему тарификации более справедливой и индивидуальной, увеличивать лимиты возмещения и т.д.