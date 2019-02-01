С сегодняшнего дня в России вырос размер ряда соцвыплат

С пятницы, 1 февраля, россиян ожидает ряд перемен. Правительство Российской Федерации ранее подготовило несколько важных законопроектов, которые позволят существенно улучшить жизнь граждан.

Отметим, что с 1 февраля увеличатся денежные выплаты инвалидам, чернобыльцам, Героям СССР и России, ветеранам боевых действий, беременным супругам военнослужащих, которые в настоящий момент проходят службу.

Кроме того, увеличатся выплаты при рождении или усыновлении ребенка – сумма составит 17 тысяч 328 рублей. За постановку на учет на первых сроках беременности будут выплачиваться 649 рублей. Что касается минимальных выплат по уходу за вторым и более младшим ребенком до 1,5 лет, то они достигнут 6 тысяч 498 рублей.

Также стало известно, что в феврале 2019 ветераны труда, как и раньше, смогут пользоваться льготами услуг ЖКХ, а также при наличии удостоверения и проездного бесплатно передвигаться на некоторых видах общественного транспорта. Ветеранам также положено оказание бесплатных медуслуг, в частности, стоматологическое протезирование.