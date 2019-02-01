Аномальное тепло задержится в Москве

Синоптики сообщили, что аномальное тепло в Москве задержится. Накануне в столице изменилась погода – температура воздуха повысилась, вследствие чего снег на дорогах начал стремительно таять.

В настоящий момент столбики термометров показывают температуру на 8-10 градусов выше нормы для данного времени года. Метеорологи предполагают, что тепло задержится в городе.

В начале следующей недели в Москве будет по-прежнему сыро и пасмурно, а также очень тепло – примерно плюс 1 градус – и невероятно скользко. Лишь во вторник в столичный регион начнет вновь поступать холодный воздух, вследствие чего температура опустится до минус 4 градусов. А вот в среду можно ожидать умеренно морозную погоду, уточнили в центре "Фобос".