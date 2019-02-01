Наличие огромной квартиры площадью 1396,3 квадратного метра стоимостью один миллиард рублей действительно в Санкт-Петербурге у главы корпорации "Газпром"" Алексея Миллера подтверждено докуменально.

Данные о квартире Миллера содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Судя по выписке, квартира находится в собственности Миллера с марта 2014 года.

Огромные по площади апартаменты получились путем объединения шести квартир на одном этаже, — сообщает Лента.ру со ссылкой на документ. Жилая площадь помещения составляет 874,2 квадратного метра. С 80-метровой лоджии открывается вид на Петропавловскую крепость. В этом же здании находятся офисы нескольких газовых компаний.

Ранее об апартаментах Миллера в Питере сообщило издание Baza. Информация была опубликована на "Яндекс.Дзен".

Эксперт, директор центра политических исследований Финансового университета Павел Салин назвал эту публикацию информационной атакой на Миллера — на фоне скандального ареста советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова и его сына - сенатора Рауфа Арашукова, - сообщает URA.RU.