Нарколог: Подростки-токсикоманы способны на всё

В Москве арестовали 16-летнего подростка. Его подозревают в поджоге сверстника. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал о детях-токсикоманах, пишет НСН.

«Токсикомания никогда не была распространена. Это некая такая стабильная группа, извиняюсь за термин, «недоделанных» детей, их очень мало. Уследить за ними совершенно невозможно, но они периодически появляются. Из-за токсикомании происходят общие расстройства поведения. Как правило, это умственно неполноценные дети, с выраженными шизоидными расстройствами. Там больше психиатрических расстройств у этих детей, нежели чисто наркологических. Хотя в принципе все наркологические заболевания на пустое место не садятся, всегда есть какая-то подоплека с нарушением психического развития», - отметил он.