Мужчине в Жуковском грозит 20 лет тюрьмы за 90 граммов запрещенных веществ

Два десятка свертков с запрещенными веществами обнаружили полицейские у 31-летнего жителя подмосковного Жуковского. Ему грозит более 20 лет тюрьмы, передает пресс-служба областного главка МВД.

Полицейские завели дело о незаконной наркоторговле. «Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - отмечается в материале. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также, как сообщает Телеинформ, Качугский районный суд приговорил к трём годам девяти месяцам условно мужчину, который в пьяном состоянии украл ружьё из чужого гаража.

В Тульской области 10-летний мальчик погиб в результате падения на него снежной глыбы, отмечает НСН с ссылкой на «Интерфакс».