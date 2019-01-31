Объемы грузопереработки в Мариупольском порту снизились: виноват Крымский мост

Объемы грузопереработки в Мариупольском морском торговом порту снизились в прошлом году на 9,8 процента по сравнению с 2017 годом. В этом винят строительство Крымского моста и досмотры судов в Керчь-Еникальском канале, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом говорится на странице торгового порта в Facebook. В сообщении уточнили, что объемы грузопереработки в 2017 году составили 5,3 миллиона тонн, а со снижением этих показателей снизился доход и прибыль. При этом отчисления предприятия в бюджеты всех уровней составили 440, 5 миллиона гривен.

Между тем, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим ЧЕРНЫШ предложил построить дорогу в обход Керченского пролива, которая объединить порты Азовского моря с другими областями Украины. Это связано с тем, что «из-за выборочного принципа пропуска морских судов» РФ блокирует работу портов в Мариуполе и Бердянске.

«В Украине есть потребность в создании новы логистических цепей, которые помогли бы снизить экономические потери региона Приазовья, например, строительство дороги, которая поможет улучшить перевозку товаров из Мариуполя и Бердянска в другие области Украины», – сказал ЧЕРНЫШ.