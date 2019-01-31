Россия может задействовать авиацию в случае обострения ситуации на Донбассе

В случае масштабной агрессии, провокации военных масштабных действий на Донбассе нужно ставить вопрос не о привлечении добровольцев, а об использовании Вооруженных Сил. Такими словами депутат Госдумы Олег Нилов прокомментировал заявление представителя военного ведомства официального Донецка Эдуарда Басурина, который сообщил, что в случае обострения ситуации Донбасс рассчитывает на 100 тысяч добровольцев из России.

«Я и мои коллеги, я знаю эту позицию, будут ставить вопрос о привлечении самых современных средств», — сообщил корреспонденту АН российский парламентарий: «Причем речь идет не о танках и пехоте, а об использовании самых современных и высокоточных средств, которые позволяют решить задачу без приближения к территории, которую занимают ВСУ. Речь идет о ракетах и авиации. Такие возможности для того, чтобы остановить агрессора, у России есть».

Высказывая свою позицию, Олег Нилов уточнил, что речь идет именно о случае развязывания полномасштабных боевых действий.