На территории музея «Херсонес Таврический» обнаружена бомба времен ВОВ

Подозрительный предмет, который ранее был обнаружен на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический», оказался бомбой времен Великой Отечественной войны. Об этом стало известно от источника в местных оперативных службах, пишут «Аргументы недели-Крым».

«Два запала от гранаты и бомба времен Великой Отечественной войны», - сообщил источник ТАСС, отвечая на вопрос о характере находки.

Напомним, что 31 января в районе Базилики 1935 года на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» года был найден подозрительный предмет. Место обнаружения оперативно огородили. Весь день на месте работали сотрудники спецслужб.