В Одинцово джип утонул в пруду

Внедорожник провалился под лед на пруду в деревне Ликино Одинцовского городского округа. Его всю ночь спасали автоволонтеры.

«Парень решил попробовать себя в роли джипера, поехал покататься на УАЗе. Дороги там не было, вот поехал через пруд, а поскольку машина тяжелая, то лед не выдержал. Мы узнали об этом случайно из соцсетей. Поехали спасать его, так как у нас подготовленные машины и большой опыт. Водитель очень удивился, увидев нас», – сказал один из волонтеров. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.

В Иркутской области произошло ДТП. В результате столкновения маршрутного такси и лесовоза, четыре человека погибли, ещё пятеро сейчас в больнице, передает ОТР. Количество пострадавших устанавливается, добавляет Телеинформ.

Ранее в деревне Никулино Раменского района автомобиль сбил мужчину на проезжей части и скрылся, как отмечает НСН с ссылкой на агентство "Москва".