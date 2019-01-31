Путин поручил Васильевой следить за зарплатами учителей

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с министром просвещения Ольгой Васильевой потребовал от нее следить за уровнем заработной платы преподавателей в регионах России.

"Я вас прошу все-таки отслеживать, что происходит в каждом субъекте Российской Федерации. Зарплата учителей не должна опускаться ниже, чем в среднем по экономике в регионах", - сказал глава государства.

"Наши учителя - удивительные люди", - отметила министр. "Я знаю", - согласился Путин, однако, "не надо их нахваливать, следите за уровнем их заработной платы, за зарплатой следите", - подчеркнул российский лидер.

Президент добавил, что эта задача также должна решаться на уровне глав регионов, передает РИА Новости. Министр, в свою очередь, выразила надежду, что российское образование сможет войти в 10-ку лучших в мире.