В Ессентуках нашли тайник времен Николая II

На чердаке старого двухэтажного особняка, расположенного в Ессентуках, был обнаружен конверт с неизвестными фотокарточками царской семьи. Материал опубликовал "Московский Комсомолец".

На конверт с редкими фотографиями наткнулись рабочие в ходе ремонта крыши на здании управления Федерального казначейства. Специалисты предполагают, что тайник принадлежал охраннику Николая II.

На девяти старинных снимках запечатлены Николай II и члены его семьи: трое из его дочерей - Татьяна, Анастасия и Ольга, а также цесаревич Алексей. Некоторые из фотокарточек подписаны детьми царя.

Конверт со снимками лежал на балке. Эти фотокадры никто и никогда не видел. Где, кто и когда их снимал, выяснят ученые-исследователи. Сейчас находка уже передана в Ставрополь для изучения.