В Челябинске для детской поликлиники закупят новую мебель

Владимир Елистратов, врио главы города Челябинска посетил сегодня, 31 января, структурное подразделение детской поликлиники № 4.

Не так давно в поликлиники был проведен ремонт, организован колл-центр, сегодня Владимир Елистратов распорядился о выделении 500 тысяч рублей на покупку новой мебели.

Градоначальник отметил, что проект «Бережливая поликлиника» намного ускоряет работу медперсонала и оказания медицинской помощи. Напомним, что внедрение проекта подразумевает организацию колл-центра на базе поликлиники. Кроме того, здесь был закуплен рентген для стоматологического кабинета. Теперь родителям не нужно возить детей в другие поликлиники города.

В ходе визита Владимир Елистратов разговорился с родителями, ожидавшими приема врача. По их словам, в учреждении не хватает скамеек и стульев, куда можно было бы присесть во время ожидания. Владимир Елистратов распорядился выделить на эти цели 500 тысяч рублей из городского бюджета.