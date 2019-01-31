Челябинские хирурги сделают сложную операцию девушке-инвалиду
31 января 2019, 15:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Хирурги челябинской дорожной клинической больницы сделают сложную операцию по спасению почки девушке-инвалиду. Василина Реснянская с детства страдает повреждением скелета и передвигается только на коляске.
Как сообщает агентство Полит74, год назад ей поставили неутешительный диагноз, который требовал удаления почки. В противном случае состояние здоровья напрямую угрожало жизни Василины. Однако челябинские врачи не брались за вмешательство, поскольку почка перекрывалась другими органами. Операцию предложили сделать в Москве за миллион рублей.
Василина рассказала о своей проблеме депутату Госдумы РФ Владимиру Бурматову, который взялся помочь инвалиду-колясочнику. Парламентарий разыскал в Челябинске медиков, готовых на уникальную операцию. Кроме того, она будет сделана девушке абсолютно бесплатно. Повторная диагностика показала, что почку удастся сохранить, но нужно удалить из нее камни.
- Есть сложности и проблемы с доступом к органу. Будем надеяться, что мы их преодолеем. За мою 35-ти летнюю практику Василина – первый пациент с такими аномалиями костного скелета», - рассказал завотделением урологии Александр Васильков.
Владимир Бурматов навестил девушку перед операцией, пожелал ей удачи и скорейшего выздоровления. По его словам, Василина – открытый и жизнерадостный человек, вся команда депутата очень за нее переживает. Более того, для девушки нашли интересную работу – координация работы волонтеров. После выздоровления депутат Госдумы намерен обсудить с Василиной эту перспективу.