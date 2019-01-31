Челябинские хирурги сделают сложную операцию девушке-инвалиду

Хирурги челябинской дорожной клинической больницы сделают сложную операцию по спасению почки девушке-инвалиду. Василина Реснянская с детства страдает повреждением скелета и передвигается только на коляске.

Как сообщает агентство Полит74, год назад ей поставили неутешительный диагноз, который требовал удаления почки. В противном случае состояние здоровья напрямую угрожало жизни Василины. Однако челябинские врачи не брались за вмешательство, поскольку почка перекрывалась другими органами. Операцию предложили сделать в Москве за миллион рублей.

Василина рассказала о своей проблеме депутату Госдумы РФ Владимиру Бурматову, который взялся помочь инвалиду-колясочнику. Парламентарий разыскал в Челябинске медиков, готовых на уникальную операцию. Кроме того, она будет сделана девушке абсолютно бесплатно. Повторная диагностика показала, что почку удастся сохранить, но нужно удалить из нее камни.

- Есть сложности и проблемы с доступом к органу. Будем надеяться, что мы их преодолеем. За мою 35-ти летнюю практику Василина – первый пациент с такими аномалиями костного скелета», - рассказал завотделением урологии Александр Васильков.