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Челябинские хирурги сделают сложную операцию девушке-инвалиду

31 января 2019, 15:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Челябинские хирурги сделают сложную операцию девушке-инвалиду

Хирурги челябинской дорожной клинической больницы сделают сложную операцию по спасению почки девушке-инвалиду. Василина Реснянская  с детства страдает повреждением скелета и передвигается только на коляске.  

Как сообщает агентство Полит74, год назад ей поставили неутешительный диагноз, который требовал удаления почки. В противном случае состояние здоровья напрямую угрожало жизни Василины. Однако челябинские врачи не брались за вмешательство, поскольку почка перекрывалась другими органами. Операцию предложили сделать в Москве за миллион рублей.  

Василина рассказала о своей проблеме депутату Госдумы РФ Владимиру Бурматову, который взялся помочь инвалиду-колясочнику. Парламентарий разыскал в Челябинске медиков, готовых на уникальную операцию. Кроме того, она будет сделана девушке абсолютно бесплатно. Повторная диагностика показала, что почку удастся сохранить, но нужно удалить из нее камни.  

 - Есть сложности и проблемы с доступом к органу. Будем надеяться, что мы их преодолеем. За мою 35-ти летнюю практику Василина – первый  пациент с такими аномалиями костного скелета», - рассказал завотделением урологии Александр Васильков. 

Владимир Бурматов навестил девушку перед операцией, пожелал ей удачи и скорейшего выздоровления. По его словам, Василина – открытый и жизнерадостный человек, вся команда депутата очень за нее переживает. Более того, для девушки нашли интересную работу – координация работы волонтеров. После выздоровления депутат Госдумы намерен обсудить с Василиной эту перспективу.  

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