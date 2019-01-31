Арестованную активистку «Открытой России» не пустили к умирающей дочери

Анастасия Шевченко, приговорённая судом к домашнему аресту за сотрудничество с «нежелательной организацией», просидела в коридоре больницы, пока умирала её дочь.

Дочь Анастасии Шевченко находилась в больнице. Врачи поставили 17-летней девушке диагноз «обструктивный бронхит», но женщине запретили навещать ребёнка из-за домашнего ареста. Когда стало известно, что девушку в критическом состоянии перевели в реанимацию, матери наконец позволили приехать в клинику к своему больному ребёнку.

Даже добравшись до клиники, Шевченко так и не смогла проститься с дочерью – врачи не пустили женщину в палату к своему умирающему ребёнку. Всю ночь до момента смерти дочери Шевченко провела в коридоре больницы, сообщает Lenta.Ru.