Выложено предсказание российского астролога о решении судьбы ДНР и ЛНР в 2019-м

Астролог из Приморского края Александр Ремпель обнародовал свое предсказание на 2019 год. Соответствующую публикацию мужчина разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно прогнозу астролога, 2019-й станет периодом войн, России придется принять участие в конфликтах в нескольких регионах мира. Также Ремпель предрек, что в этом году решится судьба республик Донбасса, на территории которого с весны 2014-го продолжается вооруженного противостояние, и Украины в целом.

Кроме того, автор предсказания ожидает климатические катастрофы. Так, по данным Александра Ремпеля, в 2019-м должна произойти мощная вспышка на Солнце, которая приведет к техногенным проблемам.

Ранее в интернет-СМИ опубликовали пророчество болгарской ясновидящей Ванги об усилении роли Российской Федерации в мире в 2019 году.