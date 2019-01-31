Чтобы взломать iPhone, нужно всего лишь знать номер телефона

Специалист в области кибербезопасности из Турции Мелих Севим провёл собственное расследование, в ходе которого ему удалось получить данные из чужого iPhone, зная лишь номер мобильного телефона.

Севим считает, что найденная им брешь в системе безопасности телефонов фирмы Apple может позволить любому желающему получить информацию с чужого смартфона.

Турок заметил, что Apple привязывает номер мобильного к личному аккаунту владельца в iCloud. Таким образом, любой, кто зарегистрирован в iCloud, может ввести нужный номер телефона и войти в чужой аккаунт, где размещены персональные данные.

Сам Севим в рамках эксперимента таким образом проник в несколько чужих аккаунтов, где получил доступ к заметкам владельцев. Он отметил, что помимо ничего не стоящей информации находил там номера банковских счетов и пароли к разным сетевым ресурсам.

В компании Apple официального заявления по данному вопросу пока не было, передаёт РИА Новости.