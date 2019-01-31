Чтобы взломать iPhone, нужно всего лишь знать номер телефона
31 января 2019, 14:47 [ «Аргументы Недели» ]
Специалист в области кибербезопасности из Турции Мелих Севим провёл собственное расследование, в ходе которого ему удалось получить данные из чужого iPhone, зная лишь номер мобильного телефона.
Севим считает, что найденная им брешь в системе безопасности телефонов фирмы Apple может позволить любому желающему получить информацию с чужого смартфона.
Турок заметил, что Apple привязывает номер мобильного к личному аккаунту владельца в iCloud. Таким образом, любой, кто зарегистрирован в iCloud, может ввести нужный номер телефона и войти в чужой аккаунт, где размещены персональные данные.
Сам Севим в рамках эксперимента таким образом проник в несколько чужих аккаунтов, где получил доступ к заметкам владельцев. Он отметил, что помимо ничего не стоящей информации находил там номера банковских счетов и пароли к разным сетевым ресурсам.
В компании Apple официального заявления по данному вопросу пока не было, передаёт РИА Новости.