Как выбрать качественный и вкусный кефир

Эксперты дали рекомендации по выбору качественного и вкусного кефира. Первым делом нужно смотреть на этикетку. Изучить состав и срок годности. Натуральный кефир должен состоять только из пастеризованного молока и закваски живых бактерий.

Срок годности натурального кефира в среднем достигает 10-14 дней. Срок годности продукта также зависит от упаковки, кефир в стеклянных бутылках может храниться 36 часов, а в полимерной таре – 72 часа.

Если на упаковке указано, что его срок годности равен месяцу и более, то наверняка он изготовлен с использованием искусственных эмульгаторов, растительных жиров, - сообщается на сайте Роскачества.

"Кефир, в котором обнаружены растительные жиры, нельзя назвать даже кефирным продуктом", – пояснила заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИМИ Елена Юрова. По законодательству ни при производстве кефира, ни при производстве кефирного продукта нельзя менять состав молока. Кефир от кефирного продукта отличается только применяемой закваской. Поэтому наличие растительных жиров в продукте говорит о его фальсификации.