В этом году каждый десятый планирует приобрести недвижимость

Данные обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения. Согласно проведённому опросу, каждый десятый житель страны в текущем году собирается купить квартиру или дом.

Кому из россиян положены ипотечные каникулы

Этот показатель вырос в сравнении с прошлым годом – тогда о покупке собственного жилья задумывались лишь 6% населения, сообщает Lenta.Ru. Кроме того, 26% россиян планируют сделать ремонт, а 15% готовы потратить средства на покупку бытовой техники. Более 20% опрошенных намерены вложиться в отдых и туризм. Оплатить обучение собираются 10% респондентов, столько же задумываются о покупке автомобиля.

Также опрос показал, что к числу наименее востребованных вложений россияне относят покупки акций и облигаций, мультимедийной техники, а также фото- и видеоаппаратуры. Не собираются дители страны тратиться и на покупку гаражей.