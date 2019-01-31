Как Су-27 отогнал от правительственного самолета истребитель НАТО

В сети обсуждают видео, как истребитель Су-27 отогнал от борта номер один истребитель F-16 НАТО. Самолет правительственного авиаотряда "Россия" направлялся в Калининград, натовский истребитель приблизился к авиалайнеру, Су-27 подлетел мгновенно и отрезал F-16.

Опубликованы кадры перехвата Су-27 самолета-разведчика ВВС США

Истретителю НАТО пришлось отстать. Пользователи сети пишут по этому поводу:

"Мощь мощнейшая! Браво, парни!",

"Сильно! И наш покрасивее будет!",

"Так с ними и надо. Красотой и мощью".

На видео запечатлен инцидент, произошедший в июне 2017 года. Самолеты НАТО пытались сопроводить борт, номер один когда он следовал в Калининград.

Охрана правительственного самолета — одна из обязанностей ВКС. Истребители выполняют боевую задачу, защищая самолеты от нападения с воздуха или с земли.