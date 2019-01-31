Как Су-27 отогнал от правительственного самолета истребитель НАТО
31 января 2019, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]
В сети обсуждают видео, как истребитель Су-27 отогнал от борта номер один истребитель F-16 НАТО. Самолет правительственного авиаотряда "Россия" направлялся в Калининград, натовский истребитель приблизился к авиалайнеру, Су-27 подлетел мгновенно и отрезал F-16.
Истретителю НАТО пришлось отстать. Пользователи сети пишут по этому поводу:
"Мощь мощнейшая! Браво, парни!",
"Сильно! И наш покрасивее будет!",
"Так с ними и надо. Красотой и мощью".
На видео запечатлен инцидент, произошедший в июне 2017 года. Самолеты НАТО пытались сопроводить борт, номер один когда он следовал в Калининград.
Охрана правительственного самолета — одна из обязанностей ВКС. Истребители выполняют боевую задачу, защищая самолеты от нападения с воздуха или с земли.
Су-27 ВКС России оттеснил истребитель НАТО от правительственного самолета РФ. Видео: Fighterbomber pic.twitter.com/rurFqfuqoa— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 31 января 2019 г.