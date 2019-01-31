АН рассказали о дыре в национальной безопасности страны

Появление в открытом доступе сведений, представляющих интерес для разведок, стало поводом для возмущения экспертов по безопасности.

Минопромторг публикует перечень организаций, которые оказывают существенное влияние на отрасли промышленности и торговли. В документе перечислены все стратегически важные для экономики страны предприятия.

«Это сведения, которые представляют реальный интерес для разведывательных ведомств других стран», — пояснил корреспонденту АН эксперт по безопасности после знакомства с документом: «Тут считай, в одном списке все самые важные предприятия. В контексте санкций, которые вводит Запад в отношении российских предприятий, можно предположить, что министерство делает большой подарок для Европы и США».

Файл находится в открытом доступе. Его можно скачать с сайта Министерства промышленности и торговли РФ. Перечень утвержден ведомственным приказом. Он регулярно пересматривается. Изменения предаются огласке.

Перечень утвержден приказом министра. И там говорится, что список составляется для целей мониторинга финансово-экономического состояния стратегически важных организаций. Поясняется, что это нужно для «осуществления мер повышения устойчивости развития отраслей промышленности и торговли». Три года назад перечень включал в себя 101 предприятие. Сейчас он значительно вырос и теперь включает порядка 480 позиций.

«Проблема в том, что существующее законодательство уже не регулирует вопросы ограничения распространения подобной информации», — пояснил корреспонденту АН специалист: «Режим секретности документа определяется решением комиссии. Она руководствуется нормами соответствующего законодательства. Например, законом «О государственной тайне».

Закон о Гостайне в экономической части засекречивает только все связанное с обороной, а также запасы драгметаллов и полезных ископаемых. Гражданский кодекс когда-то регулировал вопросы служебной тайны, которые упоминались в 139 статье. И там говорилось, что информация составляет служебную тайну, если она имеет действительную или потенциальную ценность. Однако эта норма отменена с 1 января 2008 года.

Какую реальную цель преследовали авторы изменений ни корреспонденту АН, ни действующему контрразведчику не известно. Частным случаем результата корректировки законодательства стало обнародование Минпромторгом перечня стратегически важных предприятий. Его можно запросто скачать с сайта ведомства.