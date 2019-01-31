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Неотложка в Копейске прибывает без опозданий

31 января 2019, 12:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Неотложка в Копейске прибывает без опозданий

Скорая помощь в Копейске прибывает по вызовам без опозданий. Таковы первые результаты работы медицинской службы после нововведений, которые появились в ее деятельности с середины января.  

Напомним, в городе запущен пилотный проект по переводу водителей скорой помощи на аутсорсинг. Теперь они трудоустроены в частной компании, которая предоставляет свои машины для нужд медицинского ведомства.  

Как сообщает агентство Полит74проблемный вопрос обсуждался на заседании с участием представителей городской администрации, собрания депутатов и специалистов профильных ведомств, которое состоялось по инициативе депутата Госдумы РФ Анатолия Литовченко. Встревоженные водители, узнав о запланированных изменениях, обратились с жалобой к народному избраннику. По его запросу была проведена прокурорская проверка, которая не нашла никаких нарушений в новой системе организации работы скорой помощи.  

На совещании были представлены точки зрения всех сторон. Представители компании-перевозчика заверили, что у водителей сохранится заработная плата и улучшатся условия труда. На данный момент вместо устаревших машин скорой помощи они работают на новеньких «Мерседесах». Представитель минздрава пояснила, что новая система должна улучшить эффективность работы службы скорой помощи.  

Анатолий Литовченко, резюмируя результаты встречи, отметил, что конфликт возник из-за того, что водителям вовремя не  объяснили суть реформ. «Те, кто был незаконно уволен, должны быть восстановлены на службе. Работать компания обязана ответственно, строго по закону», - подчеркнул депутат. Он намерен держать вопрос под контролем. Весной состоится еще одно совещание на эту же тему.  

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