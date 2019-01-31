Неотложка в Копейске прибывает без опозданий

Скорая помощь в Копейске прибывает по вызовам без опозданий. Таковы первые результаты работы медицинской службы после нововведений, которые появились в ее деятельности с середины января.

Напомним, в городе запущен пилотный проект по переводу водителей скорой помощи на аутсорсинг. Теперь они трудоустроены в частной компании, которая предоставляет свои машины для нужд медицинского ведомства.

Как сообщает агентство Полит74, проблемный вопрос обсуждался на заседании с участием представителей городской администрации, собрания депутатов и специалистов профильных ведомств, которое состоялось по инициативе депутата Госдумы РФ Анатолия Литовченко. Встревоженные водители, узнав о запланированных изменениях, обратились с жалобой к народному избраннику. По его запросу была проведена прокурорская проверка, которая не нашла никаких нарушений в новой системе организации работы скорой помощи.

На совещании были представлены точки зрения всех сторон. Представители компании-перевозчика заверили, что у водителей сохранится заработная плата и улучшатся условия труда. На данный момент вместо устаревших машин скорой помощи они работают на новеньких «Мерседесах». Представитель минздрава пояснила, что новая система должна улучшить эффективность работы службы скорой помощи.