Министр культуры связал кражу картины с ростом популярности музеев

Владимир Мединский заявил, что кража картины Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи является следствием роста популярности музеев среди населения страны.

В Кремле оценили охрану в Третьяковке после похищения картины

Министр культуры считает, что брешь в системе безопасности музея возникла именно из-за повышенного внимания горожан к культурным местам столицы в целом и к музеям в частности, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на газету «Известия».

«Наша общая задача — найти узкие места, предложить механизм решения и внедрить его», - сказал Мединский. Также он подчеркнул, что в связи с инцидентом многие федеральные музеи ожидают проверки.