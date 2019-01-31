На очередной 17-й сессии ЗСК, которая прошла под председательством спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко, депутаты рассмотрели более 50 вопросов.

В числе первых и сразу в двух чтениях были приняты изменения в краевой закон «О наградах Краснодарского края за вклад в дело служения кубанскому казачеству». Перечень наград Краснодарского края дополнился медалью «Ветеран Кубанского казачьего войска». В подготовке документа активное участие принял комитет ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества под руководством председателя Евгения Шендрика.

Медалью предлагается награждать лиц, достигших возраста 65 лет, состоящих на момент награждения в казачьих обществах Кубанского войскового казачьего общества не менее 25 лет.

В активе Кубанского казачьего войска много полезных дел. Сегодня сложно представить охрану общественного порядка, школ, госучреждений, без представителей казачества. Без их участия не обходится ни одно значимое массовое мероприятие федерального, регионального или муниципального уровня, проходящие на территории Кубани.

- Эта награда как знак уважения и благодарности всем тем, кто стоял у истоков процесса возрождения войска, кто сохранил казачьи традиции в нашем регионе, на Кубани. Именно из этого круга и будут те, кто первыми получит медаль «Ветеран Кубанского казачьего войска, – отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.