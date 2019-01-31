Инспектор водоканала получил премию в размере взятки

В Сочи инспектору водоканала выписали премию в 30 тысяч рублей за то, что он сообщил о факте незаконного подключения и не принял предложенную взятку в размере такой же суммы.

Мужчина обнаружил незаконное подключение к водопроводной сети, о чём вознамерился сообщить в управление организации, передаёт РИА Новости. В ответ на это житель Сочи предложил работнику водоканала 30 тысяч рублей, чтобы тот не составлял акт о нарушении, а также снял пломбировку с незаконно подведённого водопровода. Специалист от взятки отказался и сообщил о подкупе своему начальству и полиции. В итоге взяткодателя задержали сотрудники правоохранительных органов.

«Специалист водоканала, честно выполнивший свой профессиональный долг, премирован. Ему за честность выплатили премию в размере взятки, от которой он отказался, то есть 30 тысяч рублей», - рассказали в МУП Сочи «Водоканал».