Жители Архангельска проведут митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Ленском районе, где планируется принимать твердые бытовые отходы из Москвы. Согласованная акция состоится 3 февраля в 12.00 в сквере у здания по улице Дрейера, 6.

Организаторы митинга изначально намеревались провести его в центральной части города, однако мэрия им отказала. Свое решение власти мотивировали тем, что на площади Ленина, где хотели собраться активисты, пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню зимних видов спорта.

Первая акция против строительства полигона на станции Шиес и ввоза московского мусора прошла в Архангельске и других городах Поморья 2 декабря 2018 года. 3 февраля протест архангелогородцев должны поддержать своими митингами жители 24 российских регионов.