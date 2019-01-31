В Госдуме объясняют отключение России от интернета давлением Запада

Вероятность создания железного фаервола в России считают в Госдуме необходимыми мерами в случае усиления давления на страну со стороны Запада, рассказал Леонид Левин.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал варианты, при которых Россия может быть отключена от всемирной Сети. Главным фактором он назвал растущее давление западных стран.

«Растущая международная напряженность, раздающиеся со стороны Запада высказывания о необходимости усиления давления на нашу страну вынуждают задуматься о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве», - передаёт его слова РИА Новости.