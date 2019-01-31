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Мусорный король назвал причину покупки мусоросжигающих заводов у японцев

31 января 2019, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

Мусорный король назвал причину покупки мусоросжигающих заводов у японцев

В России скопилось 95 млрд тонн мусорных отходов. К ним каждый год добавляется по 70 млн тонн мусора и 300 млн тонн навоза. Способны ли современные российские технологии преобразовать всё это говно в золото, как это делают развитые европейские и мировые державы?

Кто они - новые мусорные короли? Какие миллиарды крутятся в их руках и почему они предпочитают японскую переработку дерьма, а не российскую? Сколько платит за тонну мусора Москва и Нью-Йорк, и как в США зарабатывают на помоечном свалочном газе, когда наших граждан только травят таким же газом от таких же, как в США, свалок? Наконец - чем русский мусор отличается от чистого швейцарского мусора, и чем вся эта грязная история закончится?

Об этом в эксклюзивном интервью на на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ рассказывает бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, председатель Комитета по экологии Деловой России Ильдар Неверов.

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