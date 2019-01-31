Брак по Скайпу: нотариусам в Эстонии разрешили работать по видеосвязи

В Эстонии одобрение получил законопроект, согласно которому нотариусы смогут заверять некоторые документы по видеосвязи. Предполагается, что это сильно упростит жизнь эстонцам, живущим в других странах.

Нотариусы смогут заверить заявление о вступлении в брак или его расторжении, о вступлении в наследство и отказе от него, а также некоторые другие документы, требующие нотариального заверения. Об этом сообщает Мир24 со ссылкой на пресс-службу законодательного органа Эстонии.

В первую очередь нововведение должно прийтись по душе гражданам страны, которые проживают за границей. Согласно приблизительным подсчётам, количество таковых составляет более 130 тысяч человек. Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо иметь идентификационную ID-карту или же электронное удостоверение резидента.